Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu

Çin-Pakistan- Afganistan Üçlü Zirve Süreci'nin III. Toplantısı, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi 'nin ev sahipliğinde İslamabad'da gerçekleştirildi. Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ve Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani ile görüşmelerde bulundu.

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