Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu
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Çin-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirve Süreci'nin III. Toplantısı, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin ev sahipliğinde İslamabad'da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:49 Kaynak: AA
Çin-Pakistan- Afganistan Üçlü Zirve Süreci'nin III. Toplantısı, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin ev sahipliğinde İslamabad'da gerçekleştirildi. Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ve Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani ile görüşmelerde bulundu.
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