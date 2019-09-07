Son Dakika Haberleri: Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu
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Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu

1 saat önce

Çin-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirve Süreci'nin III. Toplantısı, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin ev sahipliğinde İslamabad'da gerçekleştirildi.

Çin-Pakistan- Afganistan Üçlü Zirve Süreci'nin III. Toplantısı, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin ev sahipliğinde İslamabad'da gerçekleştirildi. Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ve Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani ile görüşmelerde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:49 Kaynak: AA
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