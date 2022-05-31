Çin, Pasifik Ada Ülkelerinde 500'e Yakın Projeyi Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Çin, Pasifik Ada Ülkelerinde 500'e Yakın Projeyi Hayata Geçirdi

31.05.2022 16:11
Çin, Pasifik Ada Ülkelerinde 500'e Yakın Projeyi Hayata Geçirdi

SUVA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Fiji'nin başkenti Suva'da Pazartesi günü düzenlenen 2. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yayınlanan bir görüş belgesine göre Çin, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Pasifik ada ülkelerinde yaklaşık 500 eksiksiz tesis...

SUVA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Fiji'nin başkenti Suva'da Pazartesi günü düzenlenen 2. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yayınlanan bir görüş belgesine göre Çin, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Pasifik ada ülkelerinde yaklaşık 500 eksiksiz tesis projesini ve imtiyazlı kredi projesini hayata geçirdi, teknik ve ayni yardım sağladı. Belgede, bu tür projelerin Pasifik ada ülkelerinin yollar, köprüler, rıhtımlar, hastaneler, okullar ve stadyumlar gibi önemli altyapılar inşa etmesine destek olduğu ve projeler dahilinde çeşitli alanlarda yaklaşık 10.000 profesyonelin eğitildiği belirtildi.

Belgede, Çin'in, Çin ile diplomatik bağları olan sekiz Pasifik adası ülkesine sağlık ekipleri gönderdiği ve Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan 10 Pasifik ada ülkesinin tamamıyla da Kuşak ve Yol işbirliği belgeleri imzaladığı belirtildi. Belgede şöyle denildi: Çin ile diplomatik ilişkilere sahip Pasifik ada ülkeleri ile Çin arasındaki toplam ticaret hacmi 1992'den 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 13 artış kaydetti ve 30 katın üzerinde büyüdü. İki taraf arasında 22 kardeş il/eyalet ve şehir ilan edildi. Pazartesi günü düzenlenen 2. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Bainimarama ve Konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi eşbaşkanlık etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Suva, Fiji, Güncel, Son Dakika

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