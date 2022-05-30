Çin, Pasifik Ada Ülkeleriyle İşbirliği İçin Yeni Platformlar İnşa Edecek

SUVA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Fiji'yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluğun azaltılması, kalkınma, afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması gibi alanlarda Pasifik ada ülkeleriyle işbirliği yapmak için yeni platformlar inşa etme niyetinde olduğunu söyledi.

Wang bu sözleri, Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Voreqe Bainimarama ile toplantısının ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında dile getirdi. Wang, Çin tarafının, Çin ve Pasifik ada ülkeleri arasındaki işbirliğine durmaksızın ivme kazandırmak için Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Acil Durum Yardımları Fonu ile iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluğun azaltılması ve kalkınma, tarımsal işbirliği, afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile Juncao teknolojisi üzerine merkezler inşa edilmesi yönünde tutarlı çaba göstermeye istekli olduğunu ifade etti. Wang, "Çin ve Pasifik ada ülkeleri, diplomatik bağların kurulmasından bu yana ikili işbirliğinin sürekli olarak genişlemesi ve ticaret ile yatırım, deniz ortamı, afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması, yoksulluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerini içeren 20'den fazla alanı kapsamasına şahit oldu" dedi. Wang, buna ek olarak Çin'in ada ülkeleriyle yaptığı ticaretin hacminin 1992'den 2021'e yüzde 13 yıllık büyüme kaydetmesine referans vererek Çin'in Pasifik ada ülkeleri için önemli bir ticari ortak ve yatırım kaynağı haline de geldiğini belirtti.

"Çinli şirketlerin Pasifik ada ülkelerine yaptığı yatırım toplamda 20 milyar ABD dolarını aştı ve Çin yollar, köprüler, limanlar, hastaneler, okullar ile stadyumlar gibi altyapı tesislerinin inşasına yardımcı oldu" diye konuşan Wang, Çin'in Kovid-19 pandemisiyle mücadelede de Pasifik ada ülkelerine birden fazla kez aşı ve çeşitli salgınla mücadele malzemeleri sağladığını söyledi. Pandemiden önce her yıl 100.000'e yakın Çinli turistin bu ülkeleri ziyaret ettiğini de sözlerine ekleyen Wang, Çin ve Pasifik ada ülkeleri arasında çeşitli alanlardaki işbirliklerinin halklara somut faydalar sağladığını kaydetti.