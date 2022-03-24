Çin, Pasifik Networks'ün ABD'deki lisansının iptaline tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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Çin, Pasifik Networks'ün ABD'deki lisansının iptaline tepki gösterdi Açıklaması

24.03.2022 15:37
Çin, Pasifik Networks'ün ABD'deki lisansının iptaline tepki gösterdi Açıklaması

Pekin yönetimi, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çin şirketi Pasific Networks ve alt kuruluşu ComNet'in telekomünikasyon hizmet lisansının iptal edilmesini kınadı.

Pekin yönetimi, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çin şirketi Pasific Networks ve alt kuruluşu ComNet'in telekomünikasyon hizmet lisansının iptal edilmesini kınadı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin yıllardır ABD'de yasa ve düzenlemelere uygun olarak faaliyet yürüttüğü belirtilerek "ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genelleştirip devlet gücünü kötüye kullanarak Çin şirketlerine sebepsiz yere baskı yapmasına karşı çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kararın Çin işletmelerinin yanı sıra dünyadaki ve ABD'deki tüketicilerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "FCC'nin bu adil olmayan kararını geri almasını, ulusal güvenlik kavramını genelleştirme ve ekonomik sorunları siyasileştirme pratiğine son vermesini ve Çin şirketlerinin yatırım yapıp hizmet verebileceği eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamını oluşturmasını diliyoruz." çağrısı yapıldı.

FCC, Pasific Networks ve ComNet'in hizmet lisanlarını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle iptal etmişti.

Komisyon daha önce aynı gerekçeyle Çin şirketleri China Unicom ve China Telecom'u ABD pazarından çıkarmış, China Mobile'a ise lisans vermeyi reddetmişti.

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Kaynak: AA

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