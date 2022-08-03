Çin, Pelosi'nin Taiwan Ziyareti Nedeniyle ABD Büyükelçisini Çağırdı

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, Salı akşamı geç saatlerde ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü acil olarak çağırdı ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaret ile ilgili sert açıklamalarda bulunarak güçlü bir tepki gösterdi. BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, Salı akşamı geç saatlerde ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü acil olarak çağırdı ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaret ile ilgili sert açıklamalarda bulunarak güçlü bir tepki gösterdi. Bunun Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Xie, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın ağır şekilde altını oyduğunu ve ayrılıkçı güçlere "Taiwan'ın bağımsızlığı" konusunda ciddi şekilde yanlış bir sinyal gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Xie, "Bu adım, doğası itibarıyla son derece korkunç ve sonuçları son derece ciddi. Çin boş durmayacak" dedi. ABD hükümetinin sorumlu tutulması gerektiğini söyleyen Xie, ABD'nin bir süredir bir şey söyleyip başka bir şey yaptığını, sürekli olarak tek Çin ilkesini çarpıttığını ve içini boşalttığını ifade etti. Xie, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğuna dair kritik öneme sahip ifadeleri sildiğini, Taiwan'ı sözde "Hint-Pasifik stratejisine" dahil ettiğini, Taiwan ile bağlarını açıkça geliştirerek bölgeye silah satışlarını artırdığını "Taiwan bağımsızlığı"nı amaçlayan ayrılıkçı faaliyetleri desteklediğini belirtti.

ABD hükümetinin Pelosi'nin kasıtlı eylemini engellemek yerine müsamaha gösterdiğini ve bunun Taiwan Boğazı'ndaki gerilimlerin artmasına yol açtığını ve Çin-ABD ilişkilerine ciddi zarar verdiğini söyledi. ABD tarafının kendi hatalarının bedelini ödeyeceğini kaydeden Xie, ABD'yi yaptığı yanlışları derhal gidermeye, Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin sebep olduğu olumsuz etkileri düzeltmek için uygulamaya yönelik tedbirler almaya çağırdı.

Xie, ABD'nin gerilimi tırmandırarak ve Taiwan Boğazı'ndaki durum ile Çin-ABD ilişkilerinin arasındaki ilişkileri onarılamaz hale getirerek yanlış yolda daha fazla ilerlememesi gerektiğini söyledi. Xie, ABD'nin "Taiwan kartını" oynamayı bırakması, Taiwan'ı Çin'i herhangi bir biçimde kontrol altına almak için kullanmaması ve Çin'in iç işlerine karışmaktan vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Xie, Amerika Birleşik Devletleri'nin, tek Çin ilkesini ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan taahhütleri yerine getirmek için somut adımlar atması, ABD liderliği tarafından verilen "beş hayır" taahhüdünü yerine getirmesi (yani "yeni bir Soğuk Savaş" aramamak, Çin'in sistemini değiştirmeye çalışmamak, ittifaklarının yeniden canlandırılmasının Çin'e karşı olmaması; "Taiwan bağımsızlığını" desteklememek, Çin ile çatışma aramamak), yanlış ve tehlikeli yoldan daha fazla gitmemesi gerektiğini söyledi.

Xie, zamanın yöneliminin tersine çevrilemeyeceğini, halkın iradesine karşı gelinemeyeceğini ve ateşle oynayanların onunla yok olacağını vurguladı. Xie, "Taiwan, Çin'in Taiwan'ıdır ve Taiwan eninde sonunda ana vatanını kucaklamaya geri dönecektir. Çin halkı hayaletlerden, baskıdan ve kötülükten korkmuyor" dedi. Xie, Çin halkının zihninde, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaktan daha kutsal bir şey olmadığını ve hiçbir şeyin ulusal yeniden birleşmeyi korumak ve gerçekleştirmekten daha önemli olmadığını kaydetti. Xie, hiçbir ülke, hiçbir güç ve hiçbir bireyin, Çin hükümetinin ve halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma ve ulusal yeniden birleşme ve yeniden canlanmayı gerçekleştirme konusundaki sağlam kararlılığını, güçlü iradesini ve büyük kapasitesini asla küçümsememesi gerektiğini ifade etti.