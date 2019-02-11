Çin Perakende Satışların Düşmesiyle Petrol Fiyatları Geriledi

– Petrol fiyatları haftaya, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarının bir sonraki adımına ABD'den, bir önceki toplantıya göre daha alt düzey yetkililerin katılacak olmasının toplantılara olumsuz etki etmesi endişeleri ve Çin'de perakende satışların yüzde 1.

– Petrol fiyatları haftaya, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarının bir sonraki adımına ABD'den, bir önceki toplantıya göre daha alt düzey yetkililerin katılacak olmasının toplantılara olumsuz etki etmesi endişeleri ve Çin'de perakende satışların yüzde 1.7 azalarak, 2005 yılından bu yana en düşük düzey olan 149 milyar dolara gerilemesiyle, düşerek başladı.



Gelişmelerin yanı sıra, ABD petrol sondaj kuleleri 8 Şubat haftasında artması, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomideki yavaşlama ile ilgili endişlerini duyurması petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.42 düşüşle 61.84 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.97 düşüşle 52.21 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

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