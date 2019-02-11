Son Dakika Haberleri: Çin Perakende Satışların Düşmesiyle Petrol Fiyatları Geriledi

Çin Perakende Satışların Düşmesiyle Petrol Fiyatları Geriledi

2 gün önce

– Petrol fiyatları haftaya, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarının bir sonraki adımına ABD'den, bir önceki toplantıya göre daha alt düzey yetkililerin katılacak olmasının toplantılara olumsuz etki etmesi endişeleri ve Çin'de perakende satışların yüzde 1.

Çin Perakende Satışların Düşmesiyle Petrol Fiyatları Geriledi, System.String[]
– Petrol fiyatları haftaya, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarının bir sonraki adımına ABD'den, bir önceki toplantıya göre daha alt düzey yetkililerin katılacak olmasının toplantılara olumsuz etki etmesi endişeleri ve Çin'de perakende satışların yüzde 1.7 azalarak, 2005 yılından bu yana en düşük düzey olan 149 milyar dolara gerilemesiyle, düşerek başladı.

Gelişmelerin yanı sıra, ABD petrol sondaj kuleleri 8 Şubat haftasında artması, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomideki yavaşlama ile ilgili endişlerini duyurması petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.42 düşüşle 61.84 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.97 düşüşle 52.21 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Dünya Siyasetine Yeni Tartışma Konusu: Uzay, ABD'nin Tapulu Malı Değil Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:35:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Perakende Satışların Düşmesiyle Petrol Fiyatları Geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]