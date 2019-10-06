Son Dakika Haberleri: Çin petrol şirketi İran gaz sahasından çekildi
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Çin petrol şirketi İran gaz sahasından çekildi

12 dakika önce

Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan çekildiği açıklandı.

Çin petrol şirketi İran gaz sahasından çekildi, System.String[]

Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan çekildiği açıklandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:26 
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