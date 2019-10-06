Çin petrol şirketi İran gaz sahasından çekildi
12 dakika önce
Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan çekildiği açıklandı.
Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan çekildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:26
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