Çin petrol şirketi Sinopec megatonluk karbon yakalama projesini tamamladı - Son Dakika

Çin petrol şirketi Sinopec, yılda 1 milyon ton (megaton) karbon salınımını yakalayıp depolama ve kullanma kapasitesine sahip bir projeyi tamamladı.

Xinhua ajansının haberine göre, proje, Sinopec'a bağlı Çilu Petrokimya Şirketi ile Şıngli Petrol Kuyusu işletmesinin ortaklığında gerçekleştirildi.

Yılda 1 milyon ton karbonun atmosfere salınmadan zapt edilmesini sağlayacak proje, Çin'in ilk megatonluk karbon yakalama projesi oldu.

Karbon yakalama, depolama ve yeniden değerlendirme projeleri, sera etkisiyle küresel ısınmaya sebep olan karbon dioksit emisyonlarının azaltılması için kritik önem taşıyor.

1 milyon ton karbon yakalamanın, 9 milyon ağacın sağlayacağı karbon emilimine eş değer etki yaratacağı hesaplanıyor.

Çin, 2030'a kadar karbon salınımında tepe noktasına ulaşacağını belirterek, 2060'a kadar ise karbon nötr olmayı taahhüt ediyor.