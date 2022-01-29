Üye Girişi
Çin petrol şirketi Sinopec megatonluk karbon yakalama projesini tamamladı - Son Dakika

Çin petrol şirketi Sinopec megatonluk karbon yakalama projesini tamamladı

29.01.2022 14:23
Çin petrol şirketi Sinopec megatonluk karbon yakalama projesini tamamladı

Çin petrol şirketi Sinopec, yılda 1 milyon ton (megaton) karbon salınımını yakalayıp depolama ve kullanma kapasitesine sahip bir projeyi tamamladı.

Çin petrol şirketi Sinopec, yılda 1 milyon ton (megaton) karbon salınımını yakalayıp depolama ve kullanma kapasitesine sahip bir projeyi tamamladı.

Xinhua ajansının haberine göre, proje, Sinopec'a bağlı Çilu Petrokimya Şirketi ile Şıngli Petrol Kuyusu işletmesinin ortaklığında gerçekleştirildi.

Yılda 1 milyon ton karbonun atmosfere salınmadan zapt edilmesini sağlayacak proje, Çin'in ilk megatonluk karbon yakalama projesi oldu.

Karbon yakalama, depolama ve yeniden değerlendirme projeleri, sera etkisiyle küresel ısınmaya sebep olan karbon dioksit emisyonlarının azaltılması için kritik önem taşıyor.

1 milyon ton karbon yakalamanın, 9 milyon ağacın sağlayacağı karbon emilimine eş değer etki yaratacağı hesaplanıyor.

Çin, 2030'a kadar karbon salınımında tepe noktasına ulaşacağını belirterek, 2060'a kadar ise karbon nötr olmayı taahhüt ediyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Sinopec, Petrol, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin petrol şirketi Sinopec megatonluk karbon yakalama projesini tamamladı - Son Dakika


Siverek'te iki aile arasında dün başlayan kavga bugün de sürdü! Dün 2 kişi ölmüştü, bugün 25 kişi yaralandı Siverek'te iki aile arasında dün başlayan kavga bugün de sürdü! Dün 2 kişi ölmüştü, bugün 25 kişi yaralandı         
14:20
Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi! Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi!         
14:14
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26

Son Dakika Haberleri
14:20 Siverek'te iki aile arasında dün başlayan kavga bugün de sürdü! Dün 2 kişi ölmüştü, bugün 25 kişi yaralandı
14:14 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi!
14:00 Sezen Aksu, haddini bilmesi istenen dakikalarda Ankara'ya mesaj göndermiş: İlk günahı yazmıştım!
13:42 Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya, 2005 yılından beri BDDK'da çalışıyor! Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın damadı!
13:38 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini TÜİK binasına almayan Dinçer'in görevden alınmasına dair ilk yorum: Çöpe attılar
13:27 Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti
13:26 Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var
13:12 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti! Gömmek isterken yakalandı!
13:07 Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!
12:44 Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 14:29:49. #1.11#
SON DAKİKA: Çin petrol şirketi Sinopec megatonluk karbon yakalama projesini tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement