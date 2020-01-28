Çin piyasaları 3 Şubat'a kadar kapalı kalacak - Son Dakika
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Çin piyasaları 3 Şubat'a kadar kapalı kalacak

6 saat önce

Çin Merkez Bankası, ülke genelinde piyasaların 3 Şubat'a kadar kapalı kalacağını duyurdu ve coronavirüs enfeksiyon riskini azaltmak için şirketlere Lunar yeni yılı kapsamında tatili uzatmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çin piyasaları 3 Şubat'a kadar kapalı kalacak, System.String[]

Çin Merkez Bankası, ülke genelinde piyasaların 3 Şubat'a kadar kapalı kalacağını duyurdu ve coronavirüs enfeksiyon riskini azaltmak için şirketlere Lunar yeni yılı kapsamında tatili uzatmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çin'de merkez bankası görevini yürüten Çin Halk Bankası'nın açıklamasına göre, piyasalarda tatil sonra ilk işlem günü 3 Şubat Pazartesi olacak.

Banka açıklamasında, aynı zamanda uzmanların coronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenmesi beklenen Çin ekonomisini desteklemek için, tatil sonrası açık piyasa işlemleriyle likiditenin artırılacağı belirtildi.

Çin devlet yetkilileri de daha önce yeni yıl tatilinin 2 Şubat'a uzatıldığını açıklamıştı. Bununla birlikte, Shangai yönetimi, kentteki işyerleri ve okulların 9 Şubat'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:30 Kaynak: DHA
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