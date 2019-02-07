Son Dakika Haberleri: Çin Piyasaları Karışık Kapandı, Avrupa Düşüşle Başladı

Çin Piyasaları Karışık Kapandı, Avrupa Düşüşle Başladı

1 saat önce

– Yatırımcıların, Birleşik Krallık Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararını ve enflasyon verisini beklediği Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe düşüşle başladı.

Çin Piyasaları Karışık Kapandı, Avrupa Düşüşle Başladı, System.String[]
– Yatırımcıların, Birleşik Krallık Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararını ve enflasyon verisini beklediği Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe düşüşle başladı. SoftBank hisselerindeki yüzde 17 artışın da etkilediği Asya piyasaları ise günü karışık tamamladı.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış sonrası durum şöyle;

Dax yüzde 0.54,

CAC yüzde 0.10 ve

FTSE yüzde 0.16 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.10 değer kazanarak 1.1349 değerinden, sterlin karşısında da yüzde 0.26 kazanımla 1.2903 değerinden işlem görüyor.

Asya hisse senedi piyasaları, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ticaret görüşelerinin bir parçası olarak, gelecek hafta, Washington'dan bir heyetle birlikte bir Çin ziyareti yapacağını açıklaması ve SoftBank'in sattığı 5.46 milyar dolar değerindeki 112 milyon hissesini 11 ay içinde geri alacağını duyurması etkisiyle günü karışık tamamladı.

Asya hisse senedi piyasalarında kapanış değerleri şöyle;

S&P yüzde 1.1 yükselirken,

Kospi Composite bir değişim göstermedi,

Nikkei yüzde 0.59 değer kaybetti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:07 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Merkez Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi
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