Son Dakika Haberleri: Çin: Pompeo'nun Doğu Türkistan söylemine şiddetle karşıyız
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Çin: Pompeo'nun Doğu Türkistan söylemine şiddetle karşıyız

31 dakika önce

Çİn, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medya hesabı üzerinden Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı paylaşımlarını sert bir dille eleştirdi.

Çin: Pompeo'nun Doğu Türkistan söylemine şiddetle karşıyız, System.String[]

Çİn, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medya hesabı üzerinden Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı paylaşımlarını sert bir dille eleştirdi.


Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang Pompeo'nun Twitter üzerinden Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı açıklamasına tepki göstererek suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. Pompeo'nun hangi mesajına tepki gösterildiği açıklanmadı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Türkistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:08 
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