Çin: Pompeo'nun Doğu Türkistan söylemine şiddetle karşıyız
31 dakika önce
Çİn, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medya hesabı üzerinden Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı paylaşımlarını sert bir dille eleştirdi.
Çİn, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medya hesabı üzerinden Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı paylaşımlarını sert bir dille eleştirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang Pompeo'nun Twitter üzerinden Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı açıklamasına tepki göstererek suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. Pompeo'nun hangi mesajına tepki gösterildiği açıklanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:08
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