Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak

23.05.2022 16:21
Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Pazar günü, bu yıl Qinghai-Tibet Platosu'nda ve Yangtze Nehri ile Sarı Nehir havzalarında bir dizi yeni ulusal park kurulacağını bildirdi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Pazar günü, bu yıl Qinghai- Tibet Platosu'nda ve Yangtze Nehri ile Sarı Nehir havzalarında bir dizi yeni ulusal park kurulacağını bildirdi. İdareye göre, Çin yıllarca süren çabalar sayesinde tipik karasal ekosistem türlerinin yüzde 90'ını etkili bir şekilde korudu ve 300'den fazla nadir ve nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitkinin vahşi popülasyonunu artırdı. Çin'in ulusal parkların çevresinde kurulu bir doğa koruma sisteminin oluşumunu hızlandıracağını belirten İdare, devlet korumasındaki önemli yaban hayatı türlerinin yüzde 80'inden fazlası ve habitatlarının etkin koruma altında olacağını da kaydetti.

YORUMLAR
500
Çin'in Yazılım Sektörü Çift Haneli Gelir Artışını Sürdürüyor Çin'in Yazılım Sektörü Çift Haneli Gelir Artışını Sürdürüyor Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisiklet Yarışması 28-29 Mayıs'ta düzenlenecek Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisiklet Yarışması 28-29 Mayıs'ta düzenlenecek
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazar, Mayıs, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:59 Kuzey Kore lideri Kim'i Jong-un, üst düzey general Hyon Chol Hae'nin ölümü sonrası kahroldu: Mezara toprak atarken gözyaşlarına boğuldu
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:27:51. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement