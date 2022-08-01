Çin'den korkutan karar! Roket enkazı Dünya'ya düştü

Geçtiğimiz hafta Uzay İstasyonu için yörüngeye bir roket fırlatan Çin, roket parçasının Dünya atmosferine kontrolsüz bir şekilde giriş yapmasına izin verdi. Long March 5B isimli roketin parçaları Hint Okyanusu'na zararsız bir şekilde düştü, ancak Çin'in bu tutumu tüm dünyadan tepki topladı.

Çin roket enkazı Dünya'ya kontrolsüz düşünce olanlar oldu

Çin Uzay Ajansı, geçtiğimiz haftalarda fırlatılan Long March 5'in kalıntılarının Dünya'ya düşeceğini söyledi. Uzmanlar herhangi bir tehlike yaratmayacağını vurgulamış olsa da, uzay enkazını kontrolsüz bir şekilde düşmesine izin vermesi dikkat çekti.

meteor spotted in kuching! #jalanbako 31/7/2022 pic.twitter.com/ff8b2zI2sw — Nazri sulaiman (@nazriacai) July 30, 2022

ABD Uzay Komutanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre Long March 5, 30 Temmuz tarihinde Hint Okyanusu'na yeniden girdi. Kuzey Pasifik'te yer alan Filipinler'e bağlı Palawan adasının açıklarına düştü. Roket, Çin'in uzay istasyonu Tiangong'a bir laboratuvar modülü taşıyordu.

Çin kendi uzay istasyonu için dev bir adım daha attı!

NASA Yöneticisi Bill Nelson başta olmak üzere birçok kurum, Asya ülkesinin bu kontrolsüz tutumunu eleştirdi. Nelson yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti, Long March 5B roketinin Dünya'ya geri dönmesiyle ilgili yörünge bilgilerini paylaşmadı" dedi.

Fakat Nelson'a göre, Long March 5B gibi "oldukça yüksek can ve mal kaybı riski" taşıyan ağır yüklü araçların potansiyel enkaz etkisi göz ardı edilmemeli. Enkazın çoğu atmosferde yandığı için tehlike yaratmadı, ancak Dünya'ya düşmesi bile tehlike verici.

Çin, Wentian adlı ikinci modülünü Tiangong uzay istasyonuna başarıyla fırlattı. Wentian modülü, taykonot olarak da bilinen Çinli astronotların istasyonda geçirdikleri süre boyunca çeşitli bilimsel deneyler yapmalarını sağlayan donanımları içeriyor. Long March 5B'nin bıraktığı parçaları yönlendirmenin veya kontrol etmenin hiçbir yolu yoktu.

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