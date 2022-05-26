Çin Roketinin Enkazı Atmosfere Yeniden Girdi - Son Dakika
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Çin Roketinin Enkazı Atmosfere Yeniden Girdi

26.05.2022 12:54
Çin Roketinin Enkazı Atmosfere Yeniden Girdi

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Uzun Yürüyüş-7 Y5 taşıyıcı roketinin so Beijing saati ile 17.34'te atmosfere tekrar girdiğini bildirdi.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Uzun Yürüyüş-7 Y5 taşıyıcı roketinin so Beijing saati ile 17.34'te atmosfere tekrar girdiğini bildirdi. Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre, enkazın büyük kısmı atmosfere yeniden giriş sırasında yanarken, geri kalanı ise merkezi 37,5 derece kuzey enlemi ve 24,2 derece doğu boylamında bulunan deniz üzerindeki bir bölgeye düştüğünü belirtti. Tianzhou-4 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y5 roketi, ülkenin güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 10 Mayıs'ta fırlatılmıştı. Tianzhou-4 üç kategoride malzeme taşıyor: Yaklaşan Shenzhou-14 misyonunun üç taykonotu için altı aylık yaşam malzemesi, uzay istasyonunun bakımı için yedek parçalar ve uzay araştırma ekipmanı.

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Kaynak: Xinhua

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