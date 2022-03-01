Çin: "Rusya ile ticari işbirliğini sürdüreceğiz" - Son Dakika
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Çin: "Rusya ile ticari işbirliğini sürdüreceğiz"

01.03.2022 11:23
Çin: "Rusya ile ticari işbirliğini sürdüreceğiz"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Rusya ile karşılıklı saygı, yarar ve eşitlik kuralı temelinde ticari işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Rusya ile karşılıklı saygı, yarar ve eşitlik kuralı temelinde ticari işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ile Rusya'nın karşılıklı saygı, yarar ve eşitlik kuralı temelinde ticari işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından dün düzenlenen basın toplantısında sözcü Wang'a Çin'in enerji gibi emtia mallarını satın almakla Rusya'ya destek verip vermeyeceği soruldu. Wang, "Rusya ile karşılıklı saygı, yarar ve eşitlik kuralı temelinde ticari işbirliği yapmaya devam edeceğiz" diye yanıt verdi.

Bazı Batılı ülkelerin Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma kararını Çin'in nasıl değerlendirdiği sorulduğunda sözcü Wang, uluslararası hukuka dayalı olmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını vurguladı. Sözcü, yaptırımın sorunu çözmek yerine yeni sıkıntılar oluşturacağının artık sayısız gerçeklerle kanıtlandığına işaret etti. Sözcü, yaptırımın sadece sorunu yaşayan iki tarafa değil ilgili bütün taraflara ekonomik zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda siyasi çözüm sürecinde de olumuz etki edeceğini dile getirdi.

(İHA)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Sözcü, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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