Çin, Rusya ve Ukrayna'nın sorunlarını müzakereyle çözmesini destekliyor - Son Dakika
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Çin, Rusya ve Ukrayna'nın sorunlarını müzakereyle çözmesini destekliyor

05.03.2022 23:39
Çin, Rusya ve Ukrayna'nın sorunlarını müzakereyle çözmesini destekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, Çin'in Rusya ve Ukrayna'nın sorunlarını müzakereler aracılığıyla çözmesini desteklediğini iletti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, Çin'in Rusya ve Ukrayna'nın sorunlarını müzakereler aracılığıyla çözmesini desteklediğini iletti.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Yi, ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ülkesinin Ukrayna meselesindeki tutumunun ilgili konunun esasına dayandığını söyleyen Yi, Çin'in Rusya ve Ukrayna'nın sorunlarını müzakereler aracılığıyla çözmesini desteklediğini belirtti.

Yi, Ukrayna krizine dair Birleşmiş Milletler (BM) kararının, BM tüzüğünün amacı ve ilkelerine uygun olması gerektiğini vurgulayarak, tüm ülkelerin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

ABD, Çin'in içişlerine müdahaleyi durdurmalı

Mevkidaşıyla geçen yıl yaptığı görüntülü konuşmada, vardıkları mutabakatın ABD-Çin ilişkileri konusundaki en önemli şey olduğunun altını çizen Yi, Amerikan tarafının son zamanlardaki eylem ve söylemlerinin bu uzlaşının tersine olduğunu kaydetti.

Yi, Blinken'a Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu aktararak, ABD'nin Çin'in içişlerine müdahaleye son vermesi ve iki ülke ilişkilerinin korunması için somut adım atması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmeyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Çin tarafına, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hangi ülkelerin nasıl pozisyon aldığını tüm dünyanın izlediği" mesajını aktardığı belirtilmişti.

BM Genel Kurulunda Rusya'nın kınanmasına yönelik oylamada, Çin "çekimser" oy kullanmış, Washington yönetimi ise aleyhte ve çekimser oy kullanan ülkelerin Rusya'ya karşı tepkilerini göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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