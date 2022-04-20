Çin, Rusya'ya "ortaklık" ABD'ye ise "Rusya ile ittifak kurmadığı" mesajını veriyor - Son Dakika

Çinli diplomatlar, Rusya ve ABD'ye yönelik mesajlarında bir yandan Moskova ile stratejik ortaklığın derinleştirilmesini vurgularken öte yandan Washington yönetimine bu ilişkinin bir ittifak olmadığı, üçüncü tarafları hedef almadığı mesajını veriyor.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yuçıng ve Washington Büyükelçisi Çin Gang'ın, aynı günlerde Rus ve ABD'li muhataplarına verdikleri mesajlardaki denge siyaseti dikkati çekti.

Bakan Yardımcısı Lı, Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Denisov ile yaptığı görüşmede, "uluslararası durum ne olursa olsun Moskova ile stratejik bağlarını güçlendireceği" mesajını verirken Büyükelçi Çin ise ABD'de "The National Interest" dergisinde yayımladığı yazıda, Çin-Rusya ilişkilerindeki yakınlaşmanın üçüncü ülkelere yönelik olmadığını, bir "Pekin-Moskova mihveri" olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

Pekin'deki görüşmede Rus Büyükelçi Denisov'a, yeni dönemde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın üst düzeyde gelişimini sürdürmeyi istediklerini belirten Bakan Yardımcısı Lı, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin, Rusya ile stratejik koordinasyonunu geliştirecek, iki ülkenin ortak çıkarlarının korunması ile yeni türden uluslararası ilişkilerin ve ortak geleceği paylaşan insan topluluğunun inşası için birlikte hareket edecektir." dedi.

Lı, Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde göre yaklaşık yüzde 30 artışla 38,2 milyar dolara ulaştığını belirterek bunun, "ikili iş birliğindeki büyük dirayeti ve içsel dinamizmi ortaya koyduğu" görüşünü dile getirdi.

Rus Büyükelçi Denisov da Çin ile stratejik ve pratik iş birliğini geliştirmeyi diplomatik öncelik gördüklerini ifade etti.

"Pekin-Moskova mihveri, tehlikeli bir yanlış yorum"

Washington Büyükelçisi Çin ise makalesinde Çin-Rusya ilişkilerinin ittifak olmadığını, üçüncü tarafları hedef almadığını vurguladı.

Ukrayna krizinin ABD-Çin ilişkilerini bozmanın gerekçesi yapılmaması uyarısında bulunan Büyükelçi Çin, "Ukrayna krizi sürerken bazı ülkeler, yaptırım sopasını sallayarak Çin'i bağımsız barış politikasından vazgeçmeye zorluyor. Bazıları da 'Pekin-Moskova mihverinin' oluştuğu öne sürerek Çin-Rus ilişkilerinin tehlikeli bir yanlış yorumunu yapıyor, krizin sorumluluğunu Çin'e yüklemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Çin, bazılarının da Ukrayna ile Tayvan'ı ilişkilendirip Tayvan Boğazı'nda çatışma ihtimalini gündeme getirdiğine işaret ederek "Bu sözler ve eylemler ne krizin çözümüne ne de Çin-ABD ilişkilerinin istikrara kavuşturulmasına katkı sağlar. Herkesi dibe çekmeye çalışmak, gelecek nesillere fayda getirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.