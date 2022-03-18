Çin, Rusya'ya yardım hazırlığında! ABD ise bu karara öfkeli - Son Dakika
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Çin, Rusya'ya yardım hazırlığında! ABD ise bu karara öfkeli

18.03.2022 00:53

Ukrayna-Rusya savaşında ABD, Rusya'ya ağır yaptırım uygulamıştı. Çin'in Rusya'ya yardım hazırlığında olduğunu gören ABD, karşı atak olarak yaptırım tehdidinde bulundu Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya yabancı bir ülkeyi işgal ederken, Çin'in buraya herhangi bir şekilde yardım etmesi önemli bir endişe kaynağıdır ve bunun sonucu olur" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durdurmak isteyen ABD ve Avrupa ülkeleri, art arda yaptırımlar açıkladı. Ancak Rus tarafının yaptırımlara direnmesinin ardından bu ülkeye yakınlığıyla bilinen Çin'in de devreye gireceği iddia edilmişti. ABD cephesinden bu iddialara sert karşılık geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşında yardım edeceğine ilişkin endişelerinin "yüksek seviyede" olduğunu söyledi.

"ÇİN'İN NET BİR SÖYLEMİ YOK"

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Psaki, "Bu görüşme, Biden'ın Şi'nin nerede durduğunu değerlendirmesi için bir fırsat. Çin'in söylemlerinde net bir duruş ya da Rusya'ya yönelik net bir kınama yok." ifadelerini kullandı.

"YARDIM EDERSE BUNUN SONUÇLARI OLUR"

Psaki, Çin'in şu anda tutunacağı tavrın tarih kitaplarında hangi tarafta yer alacağını da etkileyeceğini vurguladı.

Çin'in Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırıları konusunda yardım etmesine ilişkin endişelerinin yüksek seviyede olduğunun altını çizen Psaki, "Rusya yabancı bir ülkeyi işgal ederken, Çin'in buraya herhangi bir şekilde yardım etmesi önemli bir endişe kaynağıdır ve bunun sonucu olur." dedi.

"RUSYA'NIN YAPTIKLARI AFFEDİLEMEZ"

Psaki, Rusya'nın Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlamasını "affedilemez ve kabul edilemez" olarak nitelendirmesine ilişkin, "Rusya'nın tüm dünyanın gözü önünde yaptıkları asıl affedilemez olandır." yorumunu yaptı.

Bir gazetecinin, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin sonuçlarını göz önüne alırsak, Biden döneminde İsrail'in Golan tepelerini ilhakını ve Fas'ın Batı Sahra'yı ilhakını tanımasını yeniden gözden geçirme niyetiniz var mı?" sorusuna ise Psaki, "Bu konuda yeni bir gelişme yok." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

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