Çin, Rusya'ya yönelik mali yaptırımlara katılmayacak - Son Dakika
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Çin, Rusya'ya yönelik mali yaptırımlara katılmayacak

02.03.2022 18:25
Çin, Rusya'ya yönelik mali yaptırımlara katılmayacak

Çin'in, ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı mali yaptırımlara katılmayacağı bildirildi.

Çin'in, ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı mali yaptırımlara katılmayacağı bildirildi.

Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Guo Şuçing, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in yaptırımlara karşı olduğunu belirterek, "Yaptırımlara katılmayacağız ve ilgili taraflarla normal ekonomik, ticari ve mali ilişkilerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yaptırımları onaylamadıklarını, özellikle tek taraflı ilan edilenlere karşı olduklarını vurgulayan Guo, bu türden yaptırımların yasal zeminin olmamasının yanı sıra olumlu etki yaratmadığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD, İngiltere, Kanada, AB ve diğer Batı müttefikleri, Moskova yönetimini hedef alan ticari ve finansal yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Yaptırımlar kapsamında en büyük bankalarının varlıklarına tedbir getirilen Rusya, bankalar arası uluslararası para transferlerinin yapıldığı SWIFT sisteminden çıkarılmıştı.

Öte yandan çok sayıda Batılı ülke Rusya Merkez Bankasının rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri durdurmuş, Moskova yönetiminin rezervlerin büyük bölümüne erişimi kesilmişti.

Rus petrol ve doğal gazının önemli alıcısı konumundaki Çin, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcükleri ile kınama anlamına gelecek ifadelerini kullanmaktan kaçınıyor.

İki ülke arasında 2021 yılının sonunda 146,9 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin yaklaşık üçte ikisini Çin'in Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatı oluşturuyor.

Rus Merkez Bankasının rezervlerinin yüzde 13,8'i Çin'de bulunuyor.

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Kaynak: AA

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