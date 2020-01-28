"Çın Sabahta" oyununun galası yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Çın Sabahta"nın galası, Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Nezihe Meriç'in yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunun galasına, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in yanı sıra çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Galada, oyunun yazarı Nezihe Meriç de vefatının 10. yılında sahnede anıldı.

Oyun hakkında

Ayşe Günyüz Demirci ve Hülya Karakaş'ın rol aldığı "Çın Sabahta", mutluluğu yakalayamayan iki kadının bir araya gelişini anlatıyor.

Oyunun dramaturgunu Hatice Yurtduru, sahne ve kostüm tasarımını Almila Altunsoy, ışık tasarımını ise Mahmut Özdemir hazırladı.

Tek perdelik oyun, 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 12-15 Şubat arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 19-22 Şubat arasında ise Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde izlenebilecek.