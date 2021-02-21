Çin sahil güvenlik gemileri 9'uncu kez Japonya karasularını ihlal etti - Son Dakika

Çin sahil güvenlik gemileri 9'uncu kez Japonya karasularını ihlal etti

21.02.2021 09:01
Çin sahil güvenlik gemileri 9'uncu kez Japonya karasularını ihlal etti, System.String[]

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi.

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi. Eylem, bu yıl gerçekleşen dokuzuncu ihlal olarak kayıtlara geçti.

Çin'in sahil güvenlik güçlerine silah kullanma yetkisi veren yasayı bu ay başında yürürlüğe koymasının ardından Tokyo ve Pekin arasında gerilimin artmasına neden olan Japonya kontrolündeki Senkaku Adaları bir kez daha sınır ihlali iddialarına konu oldu. İki Çin sahil güvenlik gemisinin bu sabah 04.50 sularında Doğu Çin Denizi'ndeki adalar grubu açıklarında Japonya karasularına girdiği bildirildi. İki gün üst üste gerçekleşen ihlalin ardından Çin gemilerinin bölgede seyreden bir Japon balıkçı teknesine doğru yönelmek istediği kaydedilirken, gemilerin Japonya sahil güvenliği tarafından ülke karasularını terk etmeleri konusunda uyarıldığı belirtildi. Gemilerin 11.05 sıralarında Japonya karasularını terk ettiği öğrenildi.

Yılın başından bu yana 9'uncu ihlal

Çin'de sahil güvenlik kuvvetlerine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yasanın ardından yaşanan gelişme bölgede gerilimi artırırken, Çin'in son eyleminin bu yıl yaşanan dokuzuncu sınır ihlali olduğu kaydedildi. Tokyo, bu yılın başından bu yana yaşanan benzer ihlaller nedeniyle Çin'i diplomatik yollardan protesto etmişti.

Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları Japonya kontrolünde olsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Japonya, adaların tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunurken, Senkaku Adaları üç ülke arasında sınır ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin sahil güvenlik gemileri 9'uncu kez Japonya karasularını ihlal etti - Son Dakika


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