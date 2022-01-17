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Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı - Son Dakika

Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı

17.01.2022 14:41
Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Kuzey Kore demir yolu hattını hizmete açtığını duyurdu.

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Kuzey Kore demir yolu hattını hizmete açtığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Çin'in Liaoning eyaletinin Dandong şehri ile Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinin merkezi Sinuiju şehrini Yalu Nehri üzerinden birbirine bağlayan demir yolunda yük treni seferlerinin yeniden başlayacağını belirtti.

Yük treni seferleri ile iki ülke arasında ticaretin sürdürüleceğini ifade eden Cao, salgın kontrol tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

Halihazırda Birleşmiş Milletler yaptırımları altında ambargo ve dış ticaret kısıtlamalarına tabi olan Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Füze denemesi

Japonya, Kuzey Kore'nin bu sabah iki balistik füze denemesi yaptığını bildirmişti. Pyongyang yönetimi son fırlatılanlarla, yılın başından bu yana dördüncü füze denemesini yapmış oldu.

Sözcü Cao, olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken taraflara "Yarımada'da (Kore) barış ve istikrarın temini ve siyasi çözüm sürecinin işletilmesi için birlikte çalışma" çağrısı yaptı.

Çin, Kuzey Kore'nin Rusya dışındaki tek müttefiki ve en önemli ekonomik yardım kaynağı olmayı sürdürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Füze, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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