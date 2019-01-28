Çin Sanayi Gelirleri Aralık'ta Yüzde 1.9 Düştü
1 saat önce
– Çin sanayi getirileri Aralık'ta yüzde 1.9 düşüşle aylık bazda üst üste ikinci kez gerileyerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.
– Çin
sanayi getirileri Aralık
'ta yüzde 1.9 düşüşle aylık bazda üst üste ikinci kez gerileyerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verileri, büyük sanayi şirketleri gelirlerinin Aralık'ta yüzde 1.9 düşüşle 100.94 milyar dolara (680.83 milyar yuan) gerilediğini duyururken söz konusu gelirler, Kasım ayında yıllık yüzde 1.8 düşmüştü.
Verilerdeki düşüşte talebin azalması ve üretici fiyatlarının yumuşaması etkili olurken, 2018'de Çin sanayi gelirleri 2017'ye göre yüzde 10.3 arttı. Aralık sonunda Çin sanayi şirketlerinin borç-varlık oranı ise yıllık olarak yüzde 0.5 puan düşüşle yüzde 56.5 oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:24 Kaynak: DHA
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