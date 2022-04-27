Çin Sanayi Şirketlerinin Karları İlk Çeyrekte Yüzde 8,5 Arttı - Son Dakika
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Çin Sanayi Şirketlerinin Karları İlk Çeyrekte Yüzde 8,5 Arttı

27.04.2022 11:44
Çin Sanayi Şirketlerinin Karları İlk Çeyrekte Yüzde 8,5 Arttı

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik artışla 1,96 trilyon yuana (yaklaşık 298,8 milyar ABD doları) yükseldi.

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik artışla 1,96 trilyon yuana (yaklaşık 298,8 milyar ABD doları) yükseldi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre büyüme oranının, Ocak-Şubat döneminde kaydedilen yüzde 5'lik artışla kıyaslandığında hız kazandığı, önceki çeyreğe göre ise 3,8 yüzde puan azaldığı görülüyor.

İlk üç aylık dönemde 41 sektörün 24'ü karlarında geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşarken 15 sektörde gerileme yaşandı. Yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan olan bu büyük şirketlerin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7'lik artışla 31,27 trilyon yuana ulaştı. Mart sonu itibarıyla bu şirketlerin aktifleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6'lık bir artışla 144,61 trilyon yuana ulaşırken, pasifleri yüzde 10,5'lik artışla 81,68 trilyon yuan oldu. Pasiflerin aktiflere oranı, bir yıl öncesine göre değişim göstermedi ve yüzde 56,5 olarak hesaplandı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Sanayi Şirketlerinin Karları İlk Çeyrekte Yüzde 8,5 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Sanayi Şirketlerinin Karları İlk Çeyrekte Yüzde 8,5 Arttı - Son Dakika
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