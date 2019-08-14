Son Dakika Haberleri: Çin sanayi üretimi 17 yılın en düşük seviyesinde arttı
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Çin sanayi üretimi 17 yılın en düşük seviyesinde arttı

37 dakika önce

Çin sanayi üretimi büyümesi Temmuz ayında 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin sanayi üretimi 17 yılın en düşük seviyesinde arttı, System.String[]
Çin sanayi üretimi büyümesi Temmuz ayında 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin, Temmuz ayında 2002'den bu yana en zayıf sanayi üretimi artışını kaydetti. Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4.8 artarken, perakende satışlar yüzde 7.6 yükseldi. Mevsimsel etkilerin bu düşüşe yol açtığı düşünülürken Temmuz ayı sonuçları ekonomistler tarafından tahmin edilenden düşük kaldı. - İSTANBUL
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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