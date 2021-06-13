Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Shiyan kentinde bu sabah yerel saatle 06.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Zhangwan semtindeki bir mahallede yaşanan patlamanın doğal gaz hattında meydana geldiği, ancak nedeninin henüz belli olmadığı belirtildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay sonrası 12 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 138 kişiden 37'sinin de durumunun kritik olduğu ifade edildi. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

BİNALARDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camları kırılan binalardan dumanların yükseldiği, savaş alanına dönen mahallenin sakinlerinin yerde acı içinde kıvrandığı görülüyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.