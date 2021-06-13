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Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı - Son Dakika

Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı

13.06.2021 10:08

Çin'in Shiyan kentinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 138 kişi ise yaralandı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar patlamanın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde camları kırılan binalardan dumanların yükseldiği, mahallenin savaş alanına döndüğü görülüyor.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Shiyan kentinde bu sabah yerel saatle 06.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Zhangwan semtindeki bir mahallede yaşanan patlamanın doğal gaz hattında meydana geldiği, ancak nedeninin henüz belli olmadığı belirtildi.

Çin'i savaş alanına çeviren doğal gaz patlaması: 12 ölü, 138 yaralı

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay sonrası 12 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 138 kişiden 37'sinin de durumunun kritik olduğu ifade edildi. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Çin'i savaş alanına çeviren doğal gaz patlaması: 12 ölü, 138 yaralı

BİNALARDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camları kırılan binalardan dumanların yükseldiği, savaş alanına dönen mahallenin sakinlerinin yerde acı içinde kıvrandığı görülüyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı

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Son Dakika Dünya Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı - Son Dakika Dünya


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