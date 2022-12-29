Tehlikeli gerilim! Çin savaş jeti ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı - Son Dakika
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Tehlikeli gerilim! Çin savaş jeti ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı

29.12.2022 23:00
Tehlikeli gerilim! Çin savaş jeti ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı

ABD tarafından yapılan açıklamada Güney Çin Denizi üzerinde Çin'e ait bir askeri jetin ABD Hava Kuvvetlerine ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı, çarpışmamak için ABD uçağının manevra yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Güney Çin Denizi üzerinde tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 uçağının 21 Aralık'ta Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.

6 METREYE KADAR YAKLAŞTI

Çin'e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile 22 Kasım'da Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Kaynak: İHA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tehlikeli gerilim! Çin savaş jeti ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tehlikeli gerilim! Çin savaş jeti ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı - Son Dakika
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