Çin Savunma Bakanı, 19. Shangri-La Diyaloğu'nda Ülkesinin Bölgesel Düzen Vizyonuyla İlgili Konuştu

SİNGAPUR, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Pazar günü Singapur'da düzenlenen 19. Shangri-La Diyaloğu'nda ülkesinin bölgesel düzen vizyonu ile ilgili bir konuşma yaptı. Wei, dünyanın tarihte benzerine az rastlanan bir şekilde pek çok krizle karşı karşıya olduğunu ve ilerlemenin yolunun çok taraflılığı desteklemek, uygulamak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek olduğunu söyledi.

"Çin'in kalkınması durdurulamaz" diyen Wei, Çin'in barışçıl kalkınmayı sürdürme taahhüdünde kaya gibi sağlam olduğunu da sözlerine ekledi. Çin Savunma Bakanı, Çin'in kalkınmasının başkaları için bir tehdit değil aksine küresel barış ve kalkınmaya büyük bir katkı olduğunu söyledi. Çin'in doğası gereği savunma odaklı olan savunma politikasını kararlı bir şekilde takip ettiğini söyleyen bakan, "Çin ordusu her zaman barış için bir güç ve Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumakta kararlı kalacak" ifadelerini kullandı. Asya-Pasifik'in dünyanın en canlı ve gelecek vaat eden ekonomik güç merkezi olduğunu vurgulayan Wei, ülkeleri, kalıcı barışa sahip ve herkes için güvenlik sağlayan ortak bir geleceği olan bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmeye yönelik aydınlık bir umut için çaba göstermeye çağırdı. Wei, Taiwan sorunuyla ilgili olarak Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu, Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu söyledi ve "Çin kesinlikle yeniden birleşmeyi gerçekleştirecek" dedi.

Wei, Çin'i bölmek için "Taiwan bağımsızlığı"nın peşinde koşanların kesinlikle sonunun iyi olmayacağını ve yabancı müdahalenin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.Çin halkının en büyük arzusunun barışçıl yeniden birleşme olduğunu kaydeden Wei, "Bunu başarmak için en büyük çabayı göstermeye hazırız" dedi. Wei, "Eğer biri Taiwan'ı Çin'den ayırmaya cesaret ederse savaşmaktan çekinmeyeceğiz, ne pahasına olursa olsun savaşacağız" dedi ve hiç kimsenin Çin Silahlı Kuvvetleri'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve yeteneklerini küçümsememesi gerektiğini sözlerine ekledi. Wei ayrıca Çin'in Güney Çin Denizi, Çin-ABD ilişkileri ve Ukrayna kriziyle ilgili tutumuna dair açıklamalarda bulundu.