Çin Savunma Bakanı: Bize Saldırılmadığı Sürece Saldırmayacağız

SİNGAPUR, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Pazar günü Singapur'da yaptığı açıklamada, Çin ordusunun daima barışın yanında yer alan bir güç olduğunu ancak kışkırtmalar karşısında "yılmayacağını" söyledi. Wei, 19. Shangri-La Diyaloğu güvenlik zirvesinde "Çin ordusu büyüdükçe barış için küresel gücün büyümesine katkıda bulunacağını" söyledi. Wei, "Geçmişte, mücadelelerle kuvvetlendik; güçlü düşmanlarla savaştık ve çok sayıda zafer kazandık. Çin hiçbir zaman diğer ülkelere yönelik kışkırtmalarda bulunmadı, ancak kışkırtmalar karşısında da yılmayacağız" dedi.

Çin'in diğer ülkelere zorbalık uygulamadığını ancak başkalarının da kendisine zorbalık yapmasına izin vermeyeceğini söyleyen Wei, "Bize saldırılmadığı sürece saldırmayacağız. Saldırıya uğrarsak da mutlaka karşı saldırıya geçeceğiz" dedi. Çin Savunma Bakanı, herhangi bir taraf Çin'e sardırmaya cüret ederse, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun karşı koymakta ve onları bozguna uğratmakta tereddüt etmeyeceğini söyledi. Wei, Çin ordusunun her zaman barışın yanında yer alan bir güç olduğunu ve Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınmadaki çıkarlarını korumaktaki kararlılığını sürdüreceğini vurguladı. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada Wei, "Çeşitli sıkıntılardan geçmiş bir ülke olarak bizler Çin'de barışın ne kadar değerli olduğunu belki herkesten daha iyi biliyoruz. Bu nedenle Çin doğası gereği savunmacı bir savunma politikası takip etmektedir" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana diğer ülkelere karşı savaş açmadığını ve başkalarının bir santimetrekare toprağını işgal etmediğini söyleyen Wei, kalkınmanın hangi aşamasına ulaşırsa ulaşsın Çin'in asla hegemonya arayışı içinde olmayacağını veya askeri yayılma ya da silahlanma yarışına girişmeyeceğini de sözlerine ekledi. Wei, "Bugün dünya yeni bir istikrarsızlık ve dönüşüm dönemine girmiştir. Çin hükümeti ve ordusu değişen dünyamıza daha fazla olumlu ivme katacaktır" dedi.