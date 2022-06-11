Çin Savunma Bakanı, Çin'in Taiwan Sorunundaki Kararlı Tutumunu Yineledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Savunma Bakanı, Çin'in Taiwan Sorunundaki Kararlı Tutumunu Yineledi

11.06.2022 11:35
Çin Savunma Bakanı, Çin'in Taiwan Sorunundaki Kararlı Tutumunu Yineledi

SİNGAPUR, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Çin'in Taiwan sorunu konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

SİNGAPUR, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Çin'in Taiwan sorunu konusundaki kararlı tutumunu yineledi. Wei, Cuma günü Singapur'daki 19. Shangri-La Diyaloğunun oturum aralarında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede, Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve tek Çin ilkesinin, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu söyledi. Wei, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan ile ilgili sorunları kullanma planının başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti. Çin Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian'a göre Wei, görüşme sırasında, ABD tarafından yakın zamanda açıklanan, Taiwan'a yeniden silah satışının gerçekleşmesinin tek Çin ilkesini ve Çin ve ABD'nin ortak yayınladığı üç bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltaladığını ve Çin-ABD ilişkilerine ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara ciddi zarar verdiğini söyledi.

Wu, toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında, Wei'nin, Çin'in silah satışlarına şiddetle karşı çıktığını ve şiddetle kınadığını kaydettiğini ve herhangi biri Taiwan'ı Çin'den ayırmaya cesaret ederse, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) ne pahasına olursa olsun savaşmaktan, herhangi bir "Taiwan bağımsızlığı" girişimini ezmekten ve ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaktan başka seçeneği kalmayacağını vurguladığını söyledi. Çin Askeri Bilimler Akademisi eski Başkan Yardımcısı He Lei de Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın Cuma akşamı yaptığı açılış konuşmasının ardından yapılan bir başka bilgilendirme toplantısında, Taiwan'ın, Çin'in kutsal topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarını ilgilendirdiğini ve Çin'in iç ve kendi meselesi olduğunu söyledi.

Çin'in tek yasal hükümetinin Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti olduğunu belirten He, "Çin birleşik olmalıdır ve olacaktır, PLA, Çin'in anavatanı tamamen yeniden birleştirmesini gerçekleştirmek için kararlılığa, güvene, yeteneğe ve araçlara sahiptir. 'Taiwan bağımsızlığı' başarısızlığa mahkumdur." diye konuştu. "Taiwan bağımsızlığı"nın hiçbir yere varmayacağını ve bu nedenle başarısızlığa mahkum olduğunu belirten He, "Taiwan bağımsızlığını" desteklemenin asla iyi bir sonu olmayacağını söyledi. He "Çin'in kalkınması dünyada barışın gücüne güç katar ve Çin'in askeri kapasitesinin gelişmesi, ulusal çıkarlarını ve dünya barışını korumanın gücünü pekiştirir" dedi.

YORUMLAR
500
ABD Savunma Bakanı Austin, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki tehditlerinin arttığını bildirdi ABD Savunma Bakanı Austin, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki tehditlerinin arttığını bildirdi Video: Tunuslu Öğrenciler 'Çince Köprüsü' Dil Yarışmasına Katıldı Video: Tunuslu Öğrenciler 'Çince Köprüsü' Dil Yarışmasına Katıldı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanı, Çin'in Taiwan Sorunundaki Kararlı Tutumunu Yineledi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:39:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı, Çin'in Taiwan Sorunundaki Kararlı Tutumunu Yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement