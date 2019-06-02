Son Dakika Haberleri: Çin Savunma Bakanı Wei: ABD ile yapılacak bir savaş dünya için felaket olur
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Çin Savunma Bakanı Wei: ABD ile yapılacak bir savaş dünya için felaket olur

11 dakika önce

ABD'nin 'Asya’da artık sessiz kalmayacağız' uyarılarına Çin’den yanıt geldi: “ABD ile yapılacak bir savaş dünya için felaket olur” dedi

Çin Savunma Bakanı Wei: ABD ile yapılacak bir savaş dünya için felaket olur, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), "Asya'da artık sessiz kalmayacağız" uyarılarına Çin'den yanıt geldi. Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, "ABD ile yapılacak savaş dünya için bir felaket olur" dedi.

Singapur'da düzenlenen Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Wei, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan'ın söz konusu zirvede yaptığı "Asya'nın istikrarını sağlama" açıklamalarına tepki gösterdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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