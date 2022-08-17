ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor - Son Dakika
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ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor

17.08.2022 14:34
ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor

Çin Savunma Bakanlığı; Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikat için Rusya'ya asker göndereceklerini açıkladı.

Çin, ortak tatbikat gerekçesiyle Rusya'ya asker gönderecek. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatlara katılımın güncel bölgesel ve uluslararası durum ile bağlantılı olmadığı belirtildi.

Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikatın devam eden iş birliği anlaşmasının bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Amaç, katılımcı ülkelerin orduları ile pratik ve dostane işbirliğini derinleştirmek, katılan taraflar arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmek ve çeşitli güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğini güçlendirmektir" denildi.

Çin ve Rusya'nın katıldığı ortak tatbikatlar geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı.

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor - Son Dakika
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