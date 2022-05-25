Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Rusya Ortak Hava Devriyesi Hiçbir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Rusya Ortak Hava Devriyesi Hiçbir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor

25.05.2022 22:23
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Rusya Ortak Hava Devriyesi Hiçbir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Rusya hava kuvvetlerinin yaptığı ortak stratejik hava devriyesinin, hiçbir üçüncü tarafı hedef almadığını belirtirken, mevcut uluslararası ve bölgesel durumla da hiçbir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Rusya hava kuvvetlerinin yaptığı ortak stratejik hava devriyesinin, hiçbir üçüncü tarafı hedef almadığını belirtirken, mevcut uluslararası ve bölgesel durumla da hiçbir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Wu, Çin ve Rusya hava kuvvetlerinin Salı günü, 2022'deki rutin ortak stratejik hava devriyesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Basının konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Wu, tatbikatın, iki hava gücünün 2019 yılından beri ortaklaşa yürüttüğü dördüncü stratejik devriye olduğunu ve iki hava kuvvetleri arasındaki koordinasyon seviyesini test edip artırmak ve iki ordu arasındaki stratejik karşılıklı güven ve tatbiki işbirliğini desteklemek amacıyla gerçekleştiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Rusya Ortak Hava Devriyesi Hiçbir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Rusya Ortak Hava Devriyesi Hiçbir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor - Son Dakika
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