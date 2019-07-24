Son Dakika Haberleri: Çin Savunma Bakanlığından 'Hong Kong’a girebiliriz' iması
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Çin Savunma Bakanlığından 'Hong Kong’a girebiliriz' iması

1 saat önce

Çin Savunma Bakanlığı, Ordu Konuşlandırma Kanunu'na göre Hong Kong'a müdahale edebileceklerini bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığından 'Hong Kong’a girebiliriz' iması, System.String[]
Çin Savunma Bakanlığı, Ordu Konuşlandırma Kanunu'na göre Hong Kong'a müdahale edebileceklerini bildirdi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ordu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:42 
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