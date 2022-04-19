Çin Seddi Müzesi Yerli ve Yabancı Renovasyon Planlarını Kabul Etmeye Başladı - Son Dakika
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Çin Seddi Müzesi Yerli ve Yabancı Renovasyon Planlarını Kabul Etmeye Başladı

19.04.2022 13:55
Çin Seddi Müzesi Yerli ve Yabancı Renovasyon Planlarını Kabul Etmeye Başladı

Beijing Belediyesi Kültürel Miras İdaresi, Çin Seddi Müzesi'nin önümüzdeki üç ay içinde yerli ve yabancı tasarım kuruluşlarının renovasyon ve iyileştirme planlarını kabul etmeye başladığını açıkladı.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Renovasyon ve iyileştirme projesi, yaklaşık 27.000 metrekarelik bir arazi ve 16.000 metrekare civarında bir inşaat alanını kapsıyor. Projenin tamamlanmasının ardından müze, bir sergi ve ziyaretçi merkezi ile uluslararası araştırma ve kültürel değişim merkezinden oluşacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Çin Seddi'nin en çok ziyaret edilen Badaling bölümünde bulunan müze, 5.000'den fazla kültürel kalıntının paketlenmesi ve yeniden yerleştirilmesi nedeniyle 6 Nisan'dan beri kapalı.

Çin Seddi Müzesi Yerli ve Yabancı Renovasyon Planlarını Kabul Etmeye Başladı

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Çin Seddi, İnşaat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Seddi Müzesi Yerli ve Yabancı Renovasyon Planlarını Kabul Etmeye Başladı - Son Dakika
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