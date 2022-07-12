BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- 11 Temmuz 2022'de havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Qianxi ilçesindeki Çin Seddi'nin bir bölümünün üzerinden geçen bulutlar görülüyor. (Fotoğraf: Wang Aijun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin Seddi'nden Manzara - Son Dakika
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