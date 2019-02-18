Çin şekeri azaltıyor
10 dakika önce
Çin'de ilk ve ortaokulların kantin ve yemekhanelerinde tüketime sunulacak gıdalarla içeceklerin içerdiği şeker miktarı azaltılacak.
Çin
'de ilk ve ortaokulların kantin ve yemekhanelerinde tüketime sunulacak gıdalarla içeceklerin içerdiği şeker miktarı azaltılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:41
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