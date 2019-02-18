Son Dakika Haberleri: Çin şekeri azaltıyor

Çin şekeri azaltıyor

10 dakika önce

Çin'de ilk ve ortaokulların kantin ve yemekhanelerinde tüketime sunulacak gıdalarla içeceklerin içerdiği şeker miktarı azaltılacak.

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Çin'de ilk ve ortaokulların kantin ve yemekhanelerinde tüketime sunulacak gıdalarla içeceklerin içerdiği şeker miktarı azaltılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:41 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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