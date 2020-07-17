Çin sel ile mücadele ediyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi - Son Dakika

Çin'de sağanak yağışlar sonucu ülkeyi boydan boya geçen Yagtze Nehri'nde taşmalar ve sel meydana geldi. Yaklaşık bir aydır devam eden selde 141 kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu aktarıldı.

Çin'de sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yagtze Nehri'ndeki taşmalar sonucu meydana gelen selde 141 kişinin hayatını kaybettiği ya da kayıp olduğu belirtildi.

7 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Ayın başında başlayan sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sel nedeniyle 24 farklı eyalette toplamda 1 milyon 800 bin insanın tahliye edildiği, ortaya çıkan maddi zararın ise 7 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Eyaletlerde su yüksekliğinin yer yer 1,5 metreye kadar ulaştığı bilgisi paylaşılırken arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü duyuruldu.