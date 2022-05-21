Çin, Sel Yardımları İçin 500 Milyon Yuan Ayırdı - Son Dakika
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Çin, Sel Yardımları İçin 500 Milyon Yuan Ayırdı

21.05.2022 16:57
Çin, Sel Yardımları İçin 500 Milyon Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yetkililer Cumartesi günü, Çin'in bu yılın sel mevsiminde yapılacak mücadeleler için 500 milyon yuan (yaklaşık 74 milyon ABD doları) ayırdığını söyledi.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yetkililer Cumartesi günü, Çin'in bu yılın sel mevsiminde yapılacak mücadeleler için 500 milyon yuan (yaklaşık 74 milyon ABD doları) ayırdığını söyledi. Ayrılan bu kaynak Çin Maliye Bakanlığı ile Su Kaynakları Bakanlığı tarafından ortaklaşa karşılandı. Su Kaynakları Bakanlığı sel kontrol altyapısının sağlanması, güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi ve afet yardım tatbikatlarının yapılması da dahil olmak üzere potansiyel sellere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi çağrısında bulundu. Çin, şiddetli sağanakların ülkenin güney kesimlerini vurduğu Mayıs ayının başından bu yana sel kontrolü amacıyla çeşitli acil durum müdahale çalışmaları başlattı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Mayıs, Sel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Sel Yardımları İçin 500 Milyon Yuan Ayırdı - Son Dakika
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