Çin Seller Nedeniyle 4. Seviye Acil Durum İlan Etti - Son Dakika
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Çin Seller Nedeniyle 4. Seviye Acil Durum İlan Etti

11.07.2022 15:10
Çin Seller Nedeniyle 4. Seviye Acil Durum İlan Etti

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Pazar günü, Çin'in kuzey, orta ve kuzeybatı kesimlerinde belli bölgelerde sel riskine karşı 4. seviye acil durum müdahalesini başlattı.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Pazar günü, Çin'in kuzey, orta ve kuzeybatı kesimlerinde belli bölgelerde sel riskine karşı 4. seviye acil durum müdahalesini başlattı. Bakanlık, Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar Hebei, Shanxi, Henan, Shaanxi ve Gansu eyaletlerinde şiddetli yağmurların etkili olacağını ve yağmurların bölgede bulunan nehirlerin su seviyelerinde keskin bir şekilde yükselmeye sebep olacağını söyledi. Bakanlığa göre birçok nehirdeki su seviyesinin uyarı seviyelerini aşması bekleniyor. Bakanlık yerel departmanların ihtiyati tedbirler alması gerektiğini ve yerel sel önleme faaliyetlerine rehberlik etmesi için çalışma gruplarının Hebei ve Shanxi'ye gönderildiğini belirtti. Çin'de, sel kontrolü için dört kademeli bir acil durum müdahale sistemi bulunuyor ve birinci seviye en şiddetli müdahale durumunu gösteriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Seller Nedeniyle 4. Seviye Acil Durum İlan Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Seller Nedeniyle 4. Seviye Acil Durum İlan Etti - Son Dakika
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