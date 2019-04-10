Çin, Serbest Ticaret Bölgeleri İçin Düşünce Kuruluşu Birliği Oluşturuyor
48 dakika önce
Çin'in 12 serbest ticaret bölgesi (STB) düşünce kuruluşundan oluşan bir birlik, 9 Nisan Salı günü, Güney Çin Hainan Eyaleti'nin sahil kenti Boao'da oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:07 Kaynak: Bültenler
Söz konusu birliğin tüm Çin'deki STB ve serbest ticaret limanlarının inşasına ilişkin kuramsal araştırmayı destekleyip güçlendirmesi bekleniyor.
Birliğin bir üyesi olan Hainan Ryalet Sosyal Bilimler Akademisi'nin Dekanı Zhong Yechang, açılış töreninde birliğin kurulmasının, özellikle veri ve bilgi paylaşımı alanında üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını açıkladı.
Çin'in ilk serbest ticaret bölgesi Şanghay'da 2013'te kurulmuştu. O zamandan bu yana Çin, toplam 12 STB oluşturdu. Bunlara da en son olarak, bir ada-eyalet olan Hainan'da Nisan ayında onaylanan bir eyalet pilot STB'si katılmış oldu.
Eski Sevgilisinin Evlendiğini Duyan Genç Kadın Gelinlikle Düğünü Bastı
İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek
Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez
Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş