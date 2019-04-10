Çin, Serbest Ticaret Bölgeleri İçin Düşünce Kuruluşu Birliği Oluşturuyor

Söz konusu birliğin tüm Çin'deki STB ve serbest ticaret limanlarının inşasına ilişkin kuramsal araştırmayı destekleyip güçlendirmesi bekleniyor.

Birliğin bir üyesi olan Hainan Ryalet Sosyal Bilimler Akademisi'nin Dekanı Zhong Yechang, açılış töreninde birliğin kurulmasının, özellikle veri ve bilgi paylaşımı alanında üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını açıkladı.

Çin'in ilk serbest ticaret bölgesi Şanghay'da 2013'te kurulmuştu. O zamandan bu yana Çin, toplam 12 STB oluşturdu. Bunlara da en son olarak, bir ada-eyalet olan Hainan'da Nisan ayında onaylanan bir eyalet pilot STB'si katılmış oldu.