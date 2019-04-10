Son Dakika Haberleri: Çin, Serbest Ticaret Bölgeleri İçin Düşünce Kuruluşu Birliği Oluşturuyor

Çin, Serbest Ticaret Bölgeleri İçin Düşünce Kuruluşu Birliği Oluşturuyor

48 dakika önce

Çin'in 12 serbest ticaret bölgesi (STB) düşünce kuruluşundan oluşan bir birlik, 9 Nisan Salı günü, Güney Çin Hainan Eyaleti'nin sahil kenti Boao'da oluşturuldu.

Çin, Serbest Ticaret Bölgeleri İçin Düşünce Kuruluşu Birliği Oluşturuyor, System.String[]

Söz konusu birliğin tüm Çin'deki STB ve serbest ticaret limanlarının inşasına ilişkin kuramsal araştırmayı destekleyip güçlendirmesi bekleniyor.

Birliğin bir üyesi olan Hainan Ryalet Sosyal Bilimler Akademisi'nin Dekanı Zhong Yechang, açılış töreninde birliğin kurulmasının, özellikle veri ve bilgi paylaşımı alanında üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını açıkladı.

Çin'in ilk serbest ticaret bölgesi Şanghay'da 2013'te kurulmuştu. O zamandan bu yana Çin, toplam 12 STB oluşturdu. Bunlara da en son olarak, bir ada-eyalet olan Hainan'da Nisan ayında onaylanan bir eyalet pilot STB'si katılmış oldu.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:07 Kaynak: Bültenler
Söz, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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