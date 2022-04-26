Çin, Shenzhou-13 Dönüş Kapsülünü Açtı - Son Dakika
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Çin, Shenzhou-13 Dönüş Kapsülünü Açtı

26.04.2022 18:42
Çin, Shenzhou-13 Dönüş Kapsülünü Açtı

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre Çin Salı günü, üç astronotu 16 Nisan'da Dünya'ya geri getiren Shenzhou-13 insanlı uzay aracının dönüş kapsülünü açtı.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre Çin Salı günü, üç astronotu 16 Nisan'da Dünya'ya geri getiren Shenzhou-13 insanlı uzay aracının dönüş kapsülünü açtı. Uzay aracı tarafından taşınan tahıl tohumları, astronotların yörüngedeyken çektikleri 8K yüksek çözünürlüklü görüntüler ve videoların depolandığı hafıza kartı, hatıra pulları ve Hong Konglu gençlerin resimlerinin de arasında bulunduğu eşyalar dönüş kapsülünden çıkarıldı.

CMSA'dan yapılan açıklamada Çin'in, ülkenin insanlı uzay projelerinin başlatılmasından bu yana ulusal ekonomi ve insanların geçim kaynaklarına katkıda bulunmanın önemini sürekli olarak vurguladığı kaydedildi. Shenzhou-13 uzay aracı 16 Ekim 2021'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı. Yörünge uçuşu sırasında uzay bilimleri ve teknolojisi deneyleri yürütülmüştü. Bu görevde, Çin'in uzay istasyonunun temel teknolojilerinin doğrulanması tamamlanırken, Çinli astronotlar yörüngede kalış rekoru kırdı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Salı, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin, Shenzhou-13 Dönüş Kapsülünü Açtı - Son Dakika
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