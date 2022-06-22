Çin, Shenzhou-13 Görevi Astronotlarını Madalya ile Onurlandırdı - Son Dakika
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Çin, Shenzhou-13 Görevi Astronotlarını Madalya ile Onurlandırdı

22.06.2022 22:24
Çin, Shenzhou-13 Görevi Astronotlarını Madalya ile Onurlandırdı

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Shenzhou-13 mürettebatlı görevinin üç astronotu Salı günü Çin'in uzay çalışmalarına verdikleri hizmetlerden dolayı madalya ile ödüllendirildiler.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Shenzhou-13 mürettebatlı görevinin üç astronotu Salı günü Çin'in uzay çalışmalarına verdikleri hizmetlerden dolayı madalya ile ödüllendirildiler. Görevin komutanı Zhai Zhigang ile Çin'in uzay istasyonunu ziyaret eden ilk kadın astronotu Wang Yaping, ikinci sınıf uzay başarısı madalyası ile onurlandırılırken, Ye Guangfu üçüncü sınıf madalya ve "kahraman astronot" onursal unvanı aldı. Ödüller Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Devlet Konseyi ve Merkez Askeri Komisyonu tarafından verildi.

Görev boyunca ikinci kez komutan olarak görev yapan Zhai için Shenzhou-13 görevi ikinci uzay görevi oldu. Zhai, görev sırasında üç kez araç dışı faaliyette (EVA) bulundu ve bunu tek bir misyonda en çok yapan Çinli astronot oldu. Bu yolculuk Wang'ın ikinci, Ye'nin ise ilk uzay görevi oldu. 16 Ekim 2021'de fırlatılan Shenzhou-13 uzay aracı, üç astronotu Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye götürmüştü. Burada altı ay yaşayan ve çalışan üç astronot, Çinli meslektaşları arasında tek bir görevde en uzun süre uzayda kalan astronotlar oldular. Astronotlar uzayda kaldıkları süre boyunca iki kez araç dışı faaliyet gerçekleştirdiler ve iki kez canlı ders verdiler. Bu görevle birlikte Çin, uzay istasyonunda kullanılan temel teknolojilerin kontrol edilip onaylanmasını tamamlamış oldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Shenzhou-13 Görevi Astronotlarını Madalya ile Onurlandırdı - Son Dakika

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