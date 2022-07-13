Çin Şiddetli Yağış ve Fırtına İçin Yeniden Mavi Alarm Verdi

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Salı günü ülkenin bazı kesimlerine yönelik şiddetli yağış ve fırtına için yeniden mavi alarm verdi. Merkez'den yapılan açıklamada, İç Moğolistan, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Gansu, Shanxi, Shaanxi, Henan ve Sichuan'ın bazı kesimlerinde Salı günü 20.00'den Çarşamba gün 20.00'ye kadar şiddetli yağış ve fırtına beklendiği ve 130 milimetreye kadar şiddetli sağanağın söz konusu bölgelerin bazı kesimlerini vurabileceği kaydedildi.

Bazı bölgelerde ayrıca gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına ile beraber yer yer saatte 70 milimetreden fazla yağışa neden olabilecek kısa süreli şiddetli yağış yaşanacak. Meteoroloji merkezi, yerel hükümetlere gerekli hazırlıkları yapmasını ve kentlerde, tarım alanlarında ve balık çiftliklerinde drenaj sistemlerini kontrol etmesini tavsiye etti. Merkez ayrıca, sürücüleri sel ve trafik sıkışıklığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve okullar ile anaokullarından çocukların güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almalarını istedi. Çin'de dört kademeli ve renk kodlu bir hava uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi renkli uyarılar takip ediyor.