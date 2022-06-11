Çin, Silah ve Patlayıcı Suçlara Karşı Kampanya Başlattı - Son Dakika
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Çin, Silah ve Patlayıcı Suçlara Karşı Kampanya Başlattı

11.06.2022 17:27
Çin, Silah ve Patlayıcı Suçlara Karşı Kampanya Başlattı

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, silahlar ve patlayıcılarla ilgili suçları çökertmek için özel bir kampanya başlattı.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, silahlar ve patlayıcılarla ilgili suçları çökertmek için özel bir kampanya başlattı. Bakanlık, silah ve patlayıcılarla ilgili suçlara yönelik amansız baskının sürdürülmesi çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca suç çetelerinin kökünü kazımak, söz konusu olaylara karışanları ciddi şekilde cezalandırmak ve bu arada silah ve patlayıcı ticareti ağlarını ortaya çıkarmak, bunların kaynağını ve yerini takip edip üretim ve satış merkezlerini yok etmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.Bakanlık, bu özel mücadelenin, kamu güvenliğini tehlikeye atan silah ve patlayıcıların neden olduğu gizli tehlikeyi kararlılıkla ortadan kaldırmayı ve silah ve patlayıcılarla ilgili suçların üreme alanlarını ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. Bakanlık, lojistik sektöründeki ilgili vakaların soruşturulması ve ele alınması yoluyla yasadışı silah ve patlayıcıların alım ve dağıtım kanallarının kesilmesi için daha fazla çaba gösterileceğini de sözlerine ekledi. Bakanlık ayrıca, ilgili yasalara dair yoğun tanıtım ve eğitim faaliyetlerine odaklanacak ve sınır bölgesinde arama ve ele geçirme çalışmalarını hızlandıracak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Silah ve Patlayıcı Suçlara Karşı Kampanya Başlattı - Son Dakika

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