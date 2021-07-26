Çin, Silisli Rulo Sac'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı - Son Dakika

Çin, Silisli Rulo Sac'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı

Çin, Silisli Rulo Sac\'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği\'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı
Son Güncelleme: 26.07.2021 18:21

Reuters Haber Ajansı, Çin Ticaret Bakanlığı'nın silisli rulo sac dışalımında son beş yıldır geçerli olan tarifelerin sona ermesinin ardından sözkonusu üründe Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan dışalımlara anti-damping soruşturması başlattığını bildirdi.

Reuters Haber Ajansı, Çin Ticaret Bakanlığı'nın silisli rulo sac dışalımında son beş yıldır geçerli olan tarifelerin sona ermesinin ardından sözkonusu üründe Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan dışalımlara anti-damping soruşturması başlattığını bildirdi. Ne var ki tarifeler bir yıl içerisinde sonuçlandırılması gereken soruşturma sonucunda yeniden yürürlüğe konacak. JFE Steel Corp, Nippon Steel, Sumitomo Metal de içerisinde olmak üzere Japon çelik üreticileri %39 ile %45, 7 oranları arasında değişen anti-damping vergileri ödeyecek. AB ülkeleri için anti-damping vergisi oranı %46, 3 iken Güney Koreli firmalar için tarife %37, 3.

Soruşturma kararı, Çin Baoshan Demir Çelik firması ile Pekin Shougang firmasının çelik biriminin, tarifelerin sona ermesinin daha fazla dampinge yol açabileceği, dolayısıyla yerli çelik sektörüne zarar verebileceğini savunarak Mayıs ayında bakanlığa dilekçe vermelerinin ardından geldi.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ticaret, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Çin, Silisli Rulo Sac'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Silisli Rulo Sac'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı - Son Dakika
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