Çin, Sincan'dan ithalatı yasaklayan ABD'yi kınadı - Son Dakika

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla yürürlüğe giren, "zorla çalıştırma" iddiaları nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onaylamasına tepki gösterdi.

Cao, "yasanın, Sincan'daki insan hakları durumunu, olguların ve gerçeklerin hilafına ve kötü niyetle karalamaya çalıştığı" görüşünü dile getirdi.

Yasanın Çin'in iç işlerine açık müdahale olduğunu, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel kuralları ciddi ihlal ettiğini savunan Sözcü Cao, "Çin bu durumu esefle karşılıyor ve reddediyor." dedi.

Cao, zorla çalıştırma iddialarını "Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar" olarak niteleyerek, "Sincan'da tüm etnik gruplar mutlu ve hayatından memnun yaşıyor." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sunduğu ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören tasarısı Biden'ın onayıyla dün yasalaşmıştı.

Yasa, Temsilciler Meclisinde 14 Aralık'ta, Senato'da ise 16 Aralık'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.