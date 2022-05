Çin Sinemalarında Gişe Hasılatı, İşçi Bayramı'nda Sıçrama Yaparak 297 Milyon Yuana Ulaştı - Son Dakika

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin sinemalarında gişe hasılatı, Çarşamba günü sona eren beş günlük İşçi Bayramı tatilinde sıçrama yaptı ve 297 milyon yuana (44,77 milyon ABD doları) ulaştı. China Film News, film endüstrisi uzmanlarına dayanarak, geçen yılki tatil sırasında sağlanan 1,67 milyar yuandan çok daha düşük olan bu miktarın "beklenenden daha iyi" olarak görüldüğünü yazdı. Yeni bir Kovid-19 enfeksiyonu dalgası nedeniyle, özellikle en iyi iki gişe hasılatına sahip Shanghai ve Beijing'de olmak üzere artan sayıda sinemanın kapanmasına rağmen yaklaşık 300 milyon yuan gelir elde edildi.

Gösterime giren filmlerin gişe hasılatlarını takip eden Maoyan ve China Movie Data Information Network veri platformlarına göre, günlük bilet satışları, Nisan ayındaki birçok çalışma günü boyunca devam eden 10 milyon yuanın altındaki en düşük seviyeden büyük bir sıçramayla 1 Mayıs'ta 81 milyon yuan ile zirveye ulaştı. Tatil satışları listesinin başında 88 milyon yuan ile Enlight Pictures'ın romantik komedisi "Benimle Kal" (Stay With Me) geldi ve bunu hemen ardından 71,55 milyon yuan ile DreamWorks Animation'ın animasyon komedisi "Kim Demiş Kötüyüz Diye?" (The Bad Guys) izledi. Üçüncü sırada Warner Bros. Pictures'ın "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) yer aldı. Film tatil boyunca yaklaşık 33 milyon yuan hasılat elde etti.