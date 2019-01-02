Çin Sinemasından 2018'de Yeni Rekor
2 saat önce
Çin sinemasında 2018 yılında 60 milyar 900 milyon yuan hasılat elde edilmesiyle bu alanda yeni bir rekora imza atıldı.
Çin Ulusal Sinema Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılında Çin sinemasında artış eğilimi korundu ve toplam 902 film üretildi.
Gişe hasılatı bir önceki yıla göre yüzde 9,06 artarak, ilk kez 60 milyar yuanı aştı. Böylece gişe gelirinin 60 milyar 900 milyon yuana ulaşmasıyla bu alanda yeni bir rekor elde edildi.
Öte yandan, yerli filmler 37 milyar 897 milyon yuanla toplam hasılatın yüzde 62,15'ini oluştururken, gişe geliri sıralamasında ilk dört sırada yerli filmler yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:05 Kaynak: Bültenler
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