Çin-Singapur Kara-deniz Ticaret Koridoru İşbirliği Planı Yayınlandı

CHONGQİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin ile Singapur tarafından ortaklaşa yürütülen Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'na dair bir işbirliği planı Çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde resmi olarak yayınlandı. Plan; ticaret, sanayi, altyapı işleri, tedarik zincirleri ile lojistik, finansal hizmetler, yatırım ve dijitalleşmenin de aralarında olduğu çeşitli alanlarda işbirliğine detaylarıyla yer veriyor. Ayrıca yetenek değişimi, kültür, turizm ve eğitim alanında işbirliğini de içeriyor. Çin-Singapur (Chongqing) Stratejik Bağlantı Tanıtım İnisiyatifi kapsamındaki kara-deniz koridoru, ASEAN ülkeleri ile Çin'in batısındaki eyalet düzeyindeki bölgeler tarafından ortaklaşa yapılan bir ticaret ve lojistik geçidi olma özelliği taşıyor. Chongqing Belediyesi, koridor için operasyonların merkezi konumunda bulunuyor.

Plan, 2025 yılına kadar Çin'in batısı ile ASEAN arasında verimli, açık, istikrarlı ve rekabetçi ticaret lojistiği, endüstriyel işbirliği, teknoloji ve toplumlar arası alışverişi içeren yeni kara-deniz koridorunun temel bir şekilde kurulmuş olacağını öngörüyor. Plana göre, koridor boyunca ASEAN ve Çin'in eyalet düzeyindeki bölgeleri arasındaki ticaretin 2025 yılına kadar 180 milyar ABD dolarına ulaşması, deniz-demiryolu taşımacılığı hizmetiyle taşınan konteynerlerin taşıma hacminin 500.000 TEU'ya ulaşması ve sınır ötesi trenlerin 2.000 sefer yapması bekleniyor. Uzun vadeli hedefler kapsamında, Avrasya kıtasını etkin bir şekilde bağlamak ve Çin'in batısı, Güneydoğu Asya, Orta Asya ve Avrupa'ya yarar sağlamak amacıyla 2035 yılına kadar modern bir ara bağlantı ağı inşa edilecek.